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Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения

Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3951

Стойка Falcon Eyes LV-35 для освещения.

Стальная стойка для студийного оборудования, максимальная нагрузка - 20 кг, максимальная высота - 315 см, три секций, телескопическая нога, металлические винтовые зажимы. Для крепления оборудования имеет шпигот 5/8" и отверстие 1⅛" (junior).

Описание

Стойка состоит из трех секций диаметром 45, 40 и 35 мм, которые надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца.

Ножки из прямоугольного стального профиля (26х26 мм) обеспечивают устойчивое положение стойки на любой поверхности. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. Одна из ног - телескопическая (длина увеличивается на 25 см). Это дает возможность использовать стойку на поверхности с перепадом высот, например на лестнице, или наклонить ее под нужным углом, если дополнительно укомплектовать подходящим противовесом.

Стальной выдвижной шпигот 5/8" с винтовым креплением и отверстие 1⅛" (junior) позволяют установить оборудование весом до 20 кг. Для крепления тросика, страхующего установленное оборудование, предусмотрена металлическая проушина.

Хромированное покрытие защищает конструкцию от механического повреждения и коррозии, продлевая срок ее службы.

Характеристики:

  • высота максимальная - 315 см
  • высота минимальная - 133 см       
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 45/40/35 мм
  • размер профиля ножек - 26х26 мм
  • размах треноги - 130 см
  • длина в сложенном виде - 133 см
  • крепежный адаптер - шпигот 5/8", отверстие 1 1/8" (junior)
  • зажимы-фиксаторы - винтовые
  • вес - 9,8 кг

Комплектация

  • Стойка Falcon Eyes LV-35.
  • Руководство по эксплуатации.

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