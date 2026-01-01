Falcon Eyes LV-35 стойка для освещения

Описание

Стойка состоит из трех секций диаметром 45, 40 и 35 мм, которые надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца.

Ножки из прямоугольного стального профиля (26х26 мм) обеспечивают устойчивое положение стойки на любой поверхности. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. Одна из ног - телескопическая (длина увеличивается на 25 см). Это дает возможность использовать стойку на поверхности с перепадом высот, например на лестнице, или наклонить ее под нужным углом, если дополнительно укомплектовать подходящим противовесом.

Стальной выдвижной шпигот 5/8" с винтовым креплением и отверстие 1⅛" (junior) позволяют установить оборудование весом до 20 кг. Для крепления тросика, страхующего установленное оборудование, предусмотрена металлическая проушина.

Хромированное покрытие защищает конструкцию от механического повреждения и коррозии, продлевая срок ее службы.

Характеристики: