E-IMAGE PSK04 Kit folding wheeled base roller light stand w/dual adapt опора для следящей PTZ камеры

Характеристики:
- 1 колено, 2 секции 35-30 мм
- Ножка 20х40 мм
- Длина в сложенном виде: 121 см
- Минимальная высота: 131 см
- Максимальная высота: 220 см
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Диаметр основания: 110 см
- Вес: 7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Опора на колесной базе для установки 2 следящих (PTZ) камер состоит из стойки на складной колесной базе с универсальной головкой в комплекте с набором адаптеров для установки 2-х камер. Максимальная нагрузка 10 кг, максимальная высота 220см.
Характеристики:
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