E-IMAGE PSK04 Kit folding wheeled base roller light stand w/dual adapt опора для следящей PTZ камеры

Артикул: OLE-2534

Опора на колесной базе для установки 2 следящих (PTZ) камер состоит из стойки на складной колесной базе с универсальной головкой в комплекте с набором адаптеров для установки 2-х камер. Максимальная нагрузка 10 кг, максимальная высота 220см.