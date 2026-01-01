E-IMAGE EP880SK пьедестальная система

Артикул: OLE-3700

Пьедестальная система предлагает упрощенную регулировку высоты стойки даже при установленном тяжелом оборудовании без особых усилий. Комплект включает в себя жидкостную головку и пьедестальную систему , способную выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Система способна поддерживать оборудование весом до 28 кг, а ее рабочая высота регулируется в диапазоне от 102,5 см до 182 см Размер чаши 100 мм.