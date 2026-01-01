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E-IMAGE EI-7903-PLUS пьедестальная система

E-IMAGE EI-7903-PLUS пьедестальная система

E-IMAGE
Артикул: OLE-3697

Пьедестальная система предлагает упрощенную регулировку высоты стойки даже при установленном тяжелом оборудовании без особых усилий. Комплект включает в себя жидкостную головку и пьедестальную систему , способную выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Система способна поддерживать оборудование весом до 20 кг, а ее рабочая высота регулируется в диапазоне от 120 см до 202,5 см. Размер чаши 100 мм.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Размер чаши 100 мм
  • Шаг изменения высоты 30 см
  • Минимальная высота 120 см
  • Максимальная высота 202,5 см
  • Вес 20,8 кг

Комплектация

  • Жидкостная головка EI7105H
  • Пьедестал AT7903-PLUS
  • Тележка EI-7005B

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