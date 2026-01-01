E-IMAGE EI-7903-PLUS пьедестальная система

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Размер чаши 100 мм
- Шаг изменения высоты 30 см
- Минимальная высота 120 см
- Максимальная высота 202,5 см
- Вес 20,8 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пьедестальная система предлагает упрощенную регулировку высоты стойки даже при установленном тяжелом оборудовании без особых усилий. Комплект включает в себя жидкостную головку и пьедестальную систему , способную выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Система способна поддерживать оборудование весом до 20 кг, а ее рабочая высота регулируется в диапазоне от 120 см до 202,5 см. Размер чаши 100 мм.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter