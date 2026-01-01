Avenger A1045B стойка Combo Stand 45 алюминиевая черная

Описание

Четырехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм) и гнездовое крепление диаметром 1 и 1/8" (28мм).

Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 30 кг. Максимальная высота - 450 см.

Стойка совместима с колесами A900N (продаются отдельно).

Характеристики: