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Avenger A1045B стойка Combo Stand 45 алюминиевая черная

Avenger A1045B стойка Combo Stand 45 алюминиевая черная

Avenger
Артикул: DAN-3105

Алюминиевая стойка A1045B Combo Stand 45.

Предназначена для установки оборудования весом до 30 кг, изготовлена из алюминия и имеет 4 секции. Цвет - черный.

Описание

Четырехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм) и гнездовое крепление диаметром 1 и 1/8" (28мм).  

Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 30 кг. Максимальная высота - 450 см.

Стойка совместима с колесами A900N (продаются отдельно).

Характеристики:

  • вес - 7000 г
  • длина в сложенном виде - 155 см
  • выравнивающая нога - 1
  • максимальная высота - 450 см
  • максимальная нагрузка - 30 кг

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