Avenger A1045B стойка Combo Stand 45 алюминиевая черная

Четырехсекционная стойка, в верхней части расположен штифт-адаптер 5/8'' (16 мм) и гнездовое крепление диаметром 1 и 1/8" (28мм).
Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 30 кг. Максимальная высота - 450 см.
Стойка совместима с колесами A900N (продаются отдельно).
Характеристики:
- вес - 7000 г
- длина в сложенном виде - 155 см
- выравнивающая нога - 1
- максимальная высота - 450 см
- максимальная нагрузка - 30 кг