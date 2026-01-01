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Raylab RL-GT2 кронштейн для стойки и штатива двухрычажный
Raylab RL-GT2 кронштейн для стойки и штатива двухрычажный
Raylab RL-GT2 кронштейн для стойки и штатива двухрычажный

Raylab RL-GT2 кронштейн для стойки и штатива двухрычажный

Raylab
Артикул: OLE-2422

Двухсекционный разборный кронштейн для установки фото и видеооборудование на трубу, стойку, штатив диаметром от 18 до 28 мм. Длина всех секций - 61 см. Кронштейн оборудован шаровыми головками с возможность поворота на 360°. Максимальная нагрузка 1 кг
Универсальное крепление 1/4".

Описание

Характеристики:

  • Длина секций 25,5 / 35,5 см
  • Количество секций 2
  • Диаметр секций 22 мм
  • Тип фиксации на трубу
  • Тип головки шаровая
  • Вращение головки 360 °
  • Ширина струбцины 18-28 мм
  • Максимальная нагрузка 1 кг
  • Размер в сложенном виде 35 см

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