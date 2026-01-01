Raylab RL-GT2 кронштейн для стойки и штатива двухрычажный

Характеристики:
- Длина секций 25,5 / 35,5 см
- Количество секций 2
- Диаметр секций 22 мм
- Тип фиксации на трубу
- Тип головки шаровая
- Вращение головки 360 °
- Ширина струбцины 18-28 мм
- Максимальная нагрузка 1 кг
- Размер в сложенном виде 35 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Двухсекционный разборный кронштейн для установки фото и видеооборудование на трубу, стойку, штатив диаметром от 18 до 28 мм. Длина всех секций - 61 см. Кронштейн оборудован шаровыми головками с возможность поворота на 360°. Максимальная нагрузка 1 кг
Универсальное крепление 1/4".
Характеристики:
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