Raylab RL-GT3 кронштейн настольный трёхрычажный

Характеристики:
- Длина секций 25 / 35,5/ 35,5 см
- Размер в сложенном виде 35 см
- Количество секций 3
- Диаметр секций 22 мм
- Тип фиксации на плоскость
- Тип головки шаровая
- Вращение головки 360 °
- Ширина струбцины 3-58 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Трехсекционный разборный кронштейн для установки фото и видеооборудование на стол, рполку или любую иную плоскую поверхность шириной от 3 до 58 мм. Длина всех секций - 96 см. Кронштейн оборудован шаровыми головками с возможность поворота на 360°. Максимальная нагрузка 1 кг. Универсальные крепления 1/4",3/8", 5/8".
Характеристики:
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Мобильный светодиодный осветитель содержит 160 светодиодов. Мощность 8 Вт, цветовая температура 2500-6500 К, RGB 0-360°, 2 варианта крепления: 1/4'' и холодный башмак. Встроенный Li-Ion аккумулятор 3100mAh. В комплект входят цветные фильтры и силиконовая накладка.