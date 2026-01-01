Raylab RL-GT3 кронштейн настольный трёхрычажный

Артикул: OLE-2423

Трехсекционный разборный кронштейн для установки фото и видеооборудование на стол, рполку или любую иную плоскую поверхность шириной от 3 до 58 мм. Длина всех секций - 96 см. Кронштейн оборудован шаровыми головками с возможность поворота на 360°. Максимальная нагрузка 1 кг. Универсальные крепления 1/4",3/8", 5/8".