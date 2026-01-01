Phottix 88189 Stay-Put II L сумка-противовес для наполнения песком

Характеристики:
- ткань – полиэстер
- размер, см – 32х27х0,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Stay-Put II L – сумка для песочного противовеса, изготовленная из полиэстера.
Заполняется песком и вешается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Благодаря этому уравновешивается до 15 кг фотоприборов на другом плече. Применение сумки дает возможность надежно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице, либо в студии. Используется в журавлях и стойках C-Stand.
Характеристики:
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