Manfrotto 427B-6,5 штанга с манипулятором для управления приборами

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 427B-6,5 – телескопическая четырехсекционная оперативная штанга с тремя подъемниками. Предназначена для работы с немоторизированными подвесными системами. Изготовлена из алюминия черного цвета. Диаметр секций, мм – 28, 24, 20, 16. Максимальная длина, см – 650, минимальная длина, см – 220. Длина в сложенном виде, см – 20. Вес, кг – 2,5.
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