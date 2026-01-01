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Kupo KSF-30 30LB/13.6kg Shot Bag мешок-противовес 13.6 кг

Kupo KSF-30 30LB/13.6kg Shot Bag мешок-противовес 13.6 кг

Kupo
Артикул: DAN-8985

Kupo KSF-30 30LB/13.6kg Shot Bag - мешок-противовес из черного упрочненного нейлона Cordex с водоотталкивающим полипропиленовым покрытием. Наполнен стальными шариками диаметром 2 мм, герметично запечатанными в две секции для комфортного использования. Вес - 13.6 кг.

Описание

Kupo KSF-30 30LB/13.6kg Shot Bag мешок-противовес 13.6 кг

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