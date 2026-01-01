Артикул: DAN-9597

KUPO KCP-648 Junior Boom Arm - журавль из стали c черным покрытием регулируется по длине в диапазоне 168 - 305 см и выдерживает нагрузку до 10 кг при полном выдвижении.

Усиленная установочная пластина предназначена для установки журавля на стойки Overhead или с помощью головки 4,5"(KCP-450).

Сверхпрочный стальной крюк для подвешивания противовеса.

