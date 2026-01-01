Kupo KCP-648 Junior Boom Arm журавль

- Диаметр секций - 40 мм, 35 мм.
- Длина в сложенном виде - 168 см.
- Максимальная длина - 305 см.
- Вес - 7,0 кг.
- Нагрузка при 168 см - 40 кг.
- Нагрузка при 305 см - 10 кг.
- Крепление оборудования: V (комбинированная головка с втулкой 9/8" (28 мм) и штифтом 5/8" (16 мм)).
- Установка: пластина с Т-образным вырезом (для установки на головку 4,5" (KCP-450)).
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и перекладиной 100 см
Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.