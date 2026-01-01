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Kupo KCP-648 Junior Boom Arm журавль
Kupo KCP-648 Junior Boom Arm журавль

Kupo KCP-648 Junior Boom Arm журавль

Kupo
Артикул: DAN-9597

KUPO KCP-648 Junior Boom Arm - журавль из стали c черным покрытием регулируется по длине в диапазоне 168 - 305 см и выдерживает нагрузку до 10 кг при полном выдвижении.
Усиленная установочная пластина предназначена для установки журавля на стойки Overhead или с помощью головки 4,5"(KCP-450).
Сверхпрочный стальной крюк для подвешивания противовеса.

Описание

  • Диаметр секций - 40 мм, 35 мм.
  • Длина в сложенном виде - 168 см.
  • Максимальная длина - 305 см.
  • Вес - 7,0 кг.
  • Нагрузка при 168 см - 40 кг.
  • Нагрузка при 305 см - 10 кг.
  • Крепление оборудования: V (комбинированная головка с втулкой 9/8" (28 мм) и штифтом 5/8" (16 мм)).
  • Установка: пластина с Т-образным вырезом (для установки на головку 4,5" (KCP-450)).

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