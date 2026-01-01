Kupo Baby Side Arm KCP-808 кронштейн для боковой установки

Falcon Eyes CL-35AL – зажим для крепления студийного оборудования преимущественно на плоские поверхности, такие как крышка стола, шкаф и прочее.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo Baby Side Arm KCP-808 – кронштейн для бокового крепления осветительного оборудования, длина – 380 мм, с одной стороны крепление с величиной захвата 40-52 мм, с другой стороны двойной штифт, материал – алюминий.
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Falcon Eyes CL-35AL – зажим для крепления студийного оборудования преимущественно на плоские поверхности, такие как крышка стола, шкаф и прочее.
GreenBean MegaClamp MC-095 – С-образный зажим. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования. Максимальная нагрузка, кг – до 80. Возможно крепление на трубах или балках диаметром 10–55 мм. Материал – алюминий.
Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма. Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Стальная стойка Fotokvant LS-3049 PRO с колесами для оборудования.
Обеспечивает возможность надежной установки оборудования в студии или на выезде. Максимальная высота стойки - 305 см. Минимальная - 120 см. Изготовлена из стали. Для удобства перемещения оборудована колесами.
GreenBean PowerGrip PG-003 – профессиональный зажим-хомут из высокопрочного алюминия для крепления студийного оборудования весом до 300 кг на трубу диаметром 30–35 мм. Втулка 5/8 дюйма (16 мм). Сочетает в себе легкость, высокую прочность и большую грузоподъемность. Адаптер, клепки, винтовой зажим и барашек выполнены из стали, зажимные губы – из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
Шаровая голова QZSD Q001.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.
KUPO Super Viser (KCP601) – крепление-зажим Маттеллини 9" 23 см. Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Вес - 0,8 кг.