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Kupo Baby Side Arm KCP-808 кронштейн для боковой установки

Kupo Baby Side Arm KCP-808 кронштейн для боковой установки

Kupo
Артикул: DAN-0106

Kupo Baby Side Arm KCP-808 – кронштейн для бокового крепления осветительного оборудования, длина – 380 мм, с одной стороны крепление с величиной захвата 40-52 мм, с другой стороны двойной штифт, материал – алюминий.

Описание

Kupo Baby Side Arm KCP-808 кронштейн для боковой установки

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