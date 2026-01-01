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Joby Action Jib Kit видеокран-удочка
Joby Action Jib Kit видеокран-удочка
Joby Action Jib Kit видеокран-удочка
Joby Action Jib Kit видеокран-удочка
Joby Action Jib Kit видеокран-удочка

Joby Action Jib Kit видеокран-удочка

Joby
Артикул: OLE-3795

Комплект предназначен для съемки фотографий и видео с большой высоты и широким углом обзора. Состоит из регулируемой тросо-блочной системой. Два блока с зажимами совместимы с любым цилиндрическим моноподом. Один блок имеет рукоятку на одном конце, а второй - площадку для камеры на другом конце. Трос может быть использован для управления камеры на любой длине конструкции.

Описание

Этот комплект можно закрепить на любом моноподе, трубе, куске арматуры или даже на прямой и ровной деревянной палке диаметром от 1,3 до 3,8 см. Расстояние от рукоятки управления до крепежа камеры должно составлять от 89 до 125 см. Зажим для рукоятки управления имеет штативное гнездо, что позволяет закрепить смартфон перед глазами и постоянно контролировать, что именно снимает камера (с помощью зажима GripTight и кронштейна Locking Arm, которые продаются отдельно).


Комплектация

  • крепление камеры
  • крепление с управляющей рукояткой
  • насадка на винт монопода
  • эластичный натяжитель шнура
  • штативный адаптер для камер GoPro
  • 2 троса
  • фирменный чехол

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