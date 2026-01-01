Joby Action Jib Kit видеокран-удочка

Описание

Этот комплект можно закрепить на любом моноподе, трубе, куске арматуры или даже на прямой и ровной деревянной палке диаметром от 1,3 до 3,8 см. Расстояние от рукоятки управления до крепежа камеры должно составлять от 89 до 125 см. Зажим для рукоятки управления имеет штативное гнездо, что позволяет закрепить смартфон перед глазами и постоянно контролировать, что именно снимает камера (с помощью зажима GripTight и кронштейна Locking Arm, которые продаются отдельно).



