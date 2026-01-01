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Grifon C300 кран-стойка с мешком для груза
Grifon C300 кран-стойка с мешком для груза
Grifon C300 кран-стойка с мешком для груза

Grifon C300 кран-стойка с мешком для груза

Grifon
Артикул: NVF-6400

Grifon C300 – четырехсекционный кран-стойка с мешком для груза 1,5-3 кг.

Диаметр секций, см – 35-30-25-22. В режиме стойки максимальная высота – 3 м. В режиме крана максимальная высота – 150 см, длина перекладины – 150 см. 

Описание

Grifon C300 кран-стойка с мешком для груза

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