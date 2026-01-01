Grifon C300 кран-стойка с мешком для груза

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon C300 – четырехсекционный кран-стойка с мешком для груза 1,5-3 кг.
Диаметр секций, см – 35-30-25-22. В режиме стойки максимальная высота – 3 м. В режиме крана максимальная высота – 150 см, длина перекладины – 150 см.
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Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
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