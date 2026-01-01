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GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль
GreenBean Titan 216 BRC22 журавль

GreenBean Titan 216 BRC22 журавль

GreenBean
Артикул: DAN-8837

GreenBean Titan 216 BRC22 журавль.
Стальная трехсекционная стойка с телескопической перекладиной, максимальная нагрузка на стойку 20 кг, высота 108–440 см, диаметр секций стойки 35/42/48 мм, пружинный амортизатор, крепежный адаптер 5/8”, выдвижной шпигот Junior, колеса Ø100 мм, мешок для песка.

Описание

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 20 кг (до 15 кг на перекладину).
Максимальная высота стойки с вертикальной перекладиной / с наклонной перекладиной - 440 см/238 см.
Минимальная высота стойки с вертикальной перекладиной / с наклонной перекладиной - 148 см/108 см.
Длина в сложенном виде - 141 см.
Количество секций стойки - 3.
Диаметри секций - 35/42/48мм.
Количество секций перекладины - 2.
Крепёжный адаптер перекладины - 5/8”, шпигот Junior 1-1/8''.
Амортизатор - пружинный.
Диаметр колёс - 100мм.

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