GreenBean Titan 216 BRC22 журавль.

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 20 кг (до 15 кг на перекладину).
Максимальная высота стойки с вертикальной перекладиной / с наклонной перекладиной - 440 см/238 см.
Минимальная высота стойки с вертикальной перекладиной / с наклонной перекладиной - 148 см/108 см.
Длина в сложенном виде - 141 см.
Количество секций стойки - 3.
Диаметри секций - 35/42/48мм.
Количество секций перекладины - 2.
Крепёжный адаптер перекладины - 5/8”, шпигот Junior 1-1/8''.
Амортизатор - пружинный.
Диаметр колёс - 100мм.
Характеристики: