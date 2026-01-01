Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль

Благодаря прочной конструкции из металла стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов в сочетании с софтбоксом или зонтом.
Журавль имеет поворотный механизм, благодаря которому штанга может перемещаться в вертикальной плоскости. Это дает возможность поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Характеристики:
- минимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 112,5 см
- максимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 183,5 см
- минимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 186,5 см
- максимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 289 см
- длина в сложенном состоянии - 118,5 см
- диаметр ножек стойки - 22 мм
- диаметр труб стойки - 35, 30 мм
- диаметр труб перекладины (стрелы) - 30, 25 мм
- длина перекладины - от 118,5 до 221 см
- вес журавля (всей конструкции) - 4,45 кг