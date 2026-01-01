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Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль
Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль
Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль
Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль
Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль
Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль

Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль

Fotokvant
Артикул: DAN-6546

Стойка наклонная, журавль Fotokvant LSB-1800S.

Стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. Максимальная рабочая высота - 289 см, минимальная - 112,5 см, длина перекладины от 118,5 см до 221 см, количество секций перекладины - 2. Максимальная нагрузка - 6 кг. Общий вес - 4,45 кг. Цвет - серебро.


Описание

Благодаря прочной конструкции из металла стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов в сочетании с софтбоксом или зонтом. 

Журавль имеет поворотный механизм, благодаря которому штанга может перемещаться в вертикальной плоскости. Это дает возможность поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.

Характеристики:

  • минимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 112,5 см
  • максимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 183,5 см
  • минимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 186,5 см
  • максимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 289 см
  • длина в сложенном состоянии - 118,5 см
  • диаметр ножек стойки - 22 мм
  • диаметр труб стойки - 35, 30 мм
  • диаметр труб перекладины (стрелы) - 30, 25 мм
  • длина перекладины - от 118,5 до 221 см
  • вес журавля (всей конструкции) - 4,45 кг

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