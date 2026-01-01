Fotokvant LSB-1800S стойка наклонная журавль

Описание

Благодаря прочной конструкции из металла стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов в сочетании с софтбоксом или зонтом.

Журавль имеет поворотный механизм, благодаря которому штанга может перемещаться в вертикальной плоскости. Это дает возможность поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.

Характеристики: