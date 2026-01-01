Falcon Eyes C-Stand LV-3300 стойка для освещения

Описание

Стойка представляет из себя складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр.

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Поворотная муфта с тремя отверстиями для установки перекладины (Ø16 мм), флага (Ø8-9 мм мм) или фотозонта (Ø4-6мм) имеет надежный зубчатый зацеп. Такое соединение, поджатое винтом фиксатором, не дает сопрягающимся частям муфты проскальзывать под нагрузкой.

Характеристики: