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Falcon Eyes C-Stand LV-3300 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-3300 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-3300 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-3300 стойка для освещения
Falcon Eyes C-Stand LV-3300 стойка для освещения

Falcon Eyes C-Stand LV-3300 стойка для освещения

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5429

Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-3300 для освещения.

Трехсекционная стойка C-Stand для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки камеры весом до 20 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Комплектуется перекладиной и поворотной муфтой. Максимальная высота стойки - 330 см.

Описание

Стойка представляет из себя складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр.

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Поворотная муфта с тремя отверстиями для установки перекладины (Ø16 мм), флага (Ø8-9 мм мм) или фотозонта (Ø4-6мм) имеет надежный зубчатый зацеп. Такое соединение, поджатое винтом фиксатором, не дает сопрягающимся частям муфты проскальзывать под нагрузкой.

Характеристики:

  • количество секций - 3 
  • максимальная высота - 330 см
  • максимальная грузоподъемность - 20 кг 
  • материал - сталь
  • зажимы - винтовые
  • длина в сложенном виде - 130 см
  • диаметр телескопических секций - 25мм, 30мм, 35мм
  • длина перекладины - 128 см
  • диаметр перекладины - 16 мм
  • диаметр ног - 25 мм
  • монтажный адаптер - 5/8"
  • вес треноги - 2,8 кг
  • вес телескопической стойки - 3,6 кг
  • вес перекладины с поворотными муфтами - 2,9 кг

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