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Falcon Eyes LSB-5M Professional кран-стойка для фото/видеостудии
Falcon Eyes LSB-5M Professional кран-стойка для фото/видеостудии
Falcon Eyes LSB-5M Professional кран-стойка для фото/видеостудии
Falcon Eyes LSB-5M Professional кран-стойка для фото/видеостудии
Falcon Eyes LSB-5M Professional кран-стойка для фото/видеостудии

Falcon Eyes LSB-5M Professional кран-стойка для фото/видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: MTG-0269

Кран-стойка Falcon Eyes LSB-5M Professional предназначена для установки тяжелых студийных осветительных приборов под произвольным углом и направлением по отношению к предмету съемки, для выноса установленного оборудования от оси стойки на расстояние до 211 см ближе к предмету съемки.

Исключительная надежность: все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки) выполнены из металла.

Описание

Использовать кран-стойку можно в двух вариантах:

1) в качестве стандартной стойки высотой до 387 см;

2) как стойку с наклонной перекладиной. Для установки перекладины под произвольным углом (до 135 от вертикального положения), необходимо выдвинуть нижнюю секцию наклонной перекладины в максимально верхнее положение, ослабить ручку-фиксатор и нажав на предохранитель установить и зафиксировать перекладину в пределах рабочего угла наклона.

Особенностью этой модели стоки является оригинальная конструкция соединительной муфты, позволяющая вставить и закрепить перекладину в трубку верхней секции стойки. В основании муфты находится металлический подпружиненный предохранитель наклона перекладины. Секции стойки изготовлены из металла. Большой диаметр труб секций (30 и 36 мм) гарантируют устойчивость всей конструкции На ножке стойки предусмотрены две клипсы для крепления кабеля питания устанавливаемого оборудования.

Перекладину можно полностью вынуть из стойки и использовать как, например, выносной держатель для вспышки или микрофонную удочку. А с помощью зажимов идержателей изассортимента FE можно закрепить на любой плоской поверхности, автополе. Двухсекционная перекладина изготовлена из алюминиевых труб диаметром 20 и 25мм. Латунный вкладыш зажимного барашка, латунный съёмный шпигот. Максимальная длина перекладины 211см, длина перекладины в сложенном виде 115см. В основании перекладины находится отверстие для подвешивания комплектного мешка для груза-противовеса. Спротивоположной стороны находится отверстие для установки шпигота. Возможна как соосная его установка, так и установка перпендикулярно оси перекладины. Фиксация шпигота винтовая.

Характеристики:

  • количество секций стойки - 2
  • количество секций перекладины - 2
  • максимальная высота, см - 387
  • минимальная высота, см - 125
  • размах треноги (окружность), см - 109
  • длина в сложенном виде, см - 125
  • диаметр секций стойки, мм - 30/36
  • диаметр трубок ног, мм - 26
  • диаметр секций перекладины, мм - 20/25
  • крепежный адаптер,мм - Съёмный шпигот 16 мм с винтами 1/4″ и 3/8″
  • грузоподъемность (без перекладины), кг - 5
  • материал стойки - алюминиевый сплав
  • вес, кг - 4.28

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