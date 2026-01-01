Falcon Eyes LSB-5M Professional кран-стойка для фото/видеостудии

Описание

Использовать кран-стойку можно в двух вариантах:

1) в качестве стандартной стойки высотой до 387 см;

2) как стойку с наклонной перекладиной. Для установки перекладины под произвольным углом (до 135 от вертикального положения), необходимо выдвинуть нижнюю секцию наклонной перекладины в максимально верхнее положение, ослабить ручку-фиксатор и нажав на предохранитель установить и зафиксировать перекладину в пределах рабочего угла наклона.

Особенностью этой модели стоки является оригинальная конструкция соединительной муфты, позволяющая вставить и закрепить перекладину в трубку верхней секции стойки. В основании муфты находится металлический подпружиненный предохранитель наклона перекладины. Секции стойки изготовлены из металла. Большой диаметр труб секций (30 и 36 мм) гарантируют устойчивость всей конструкции На ножке стойки предусмотрены две клипсы для крепления кабеля питания устанавливаемого оборудования.

Перекладину можно полностью вынуть из стойки и использовать как, например, выносной держатель для вспышки или микрофонную удочку. А с помощью зажимов идержателей изассортимента FE можно закрепить на любой плоской поверхности, автополе. Двухсекционная перекладина изготовлена из алюминиевых труб диаметром 20 и 25мм. Латунный вкладыш зажимного барашка, латунный съёмный шпигот. Максимальная длина перекладины 211см, длина перекладины в сложенном виде 115см. В основании перекладины находится отверстие для подвешивания комплектного мешка для груза-противовеса. Спротивоположной стороны находится отверстие для установки шпигота. Возможна как соосная его установка, так и установка перпендикулярно оси перекладины. Фиксация шпигота винтовая.

Характеристики: