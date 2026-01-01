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Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления

Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9977

Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления.

В комплекте: штанга со струбциной, две удлинительные штанги с шаровыми мини-головками с винтом 1/4'', переходники 1/4" – 3/8" и 1/4" – 5/8". Материал: алюминий

Описание

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к столешницам, полкам и другим плоским поверхностям. Falcon Eyes GripDesk K01 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.

В комплект входят штанга со струбциной, две удлинительные штанги и два переходника-адаптера с внутренней резьбой 1/4'' и внешней резьбой 3/8'' и 5/8''. Каждая из трех штанг оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Струбцина зажимается на плоской поверхности толщиной до 50 мм. Максимальная высота установки оборудования с использованием двух удлинительных штанг – 105 см.

Переходники 1/4" – 3/8" и 1/4" – 5/8" позволят закрепить оборудование с соответствующими резьбовые отверстия 3/8" и 5/8" соответственно, такие как микрофонные держатели, клетки, риги и т.д.

Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.

Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.

Комплектные штанги GripDesk K01 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.

Характеристики :

  • Модель - Falcon Eyes GripDesk K01
  • Максимальная нагрузка - 1кг
  • Адаптер переходники с резьбы 1/4"–3/8", 1/4"–5/8"
  • Длина штанги - 25.5 см
  • Ширина струбцины - 50 мм
  • Крепление штанги со струбциной шаровая головка с винтом 1/4"
  • Длина штанги удлинительной - 35.5см
  • Крепление штанги удлинительной резьбовое отверстие 1/4", шаровая головка с винтом 1/4"
  • Диаметр труб - 22 мм
  • Материал - алюминиевый сплав, сталь
  • Размер упаковки - 400х160х60 мм
  • Вес с упаковкой - 0.92 кг


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