Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления.

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к столешницам, полкам и другим плоским поверхностям. Falcon Eyes GripDesk K01 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.
В комплект входят штанга со струбциной, две удлинительные штанги и два переходника-адаптера с внутренней резьбой 1/4'' и внешней резьбой 3/8'' и 5/8''. Каждая из трех штанг оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Струбцина зажимается на плоской поверхности толщиной до 50 мм. Максимальная высота установки оборудования с использованием двух удлинительных штанг – 105 см.
Переходники 1/4" – 3/8" и 1/4" – 5/8" позволят закрепить оборудование с соответствующими резьбовые отверстия 3/8" и 5/8" соответственно, такие как микрофонные держатели, клетки, риги и т.д.
Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.
Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.
Комплектные штанги GripDesk K01 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.
Характеристики :
- Модель - Falcon Eyes GripDesk K01
- Максимальная нагрузка - 1кг
- Адаптер переходники с резьбы 1/4"–3/8", 1/4"–5/8"
- Длина штанги - 25.5 см
- Ширина струбцины - 50 мм
- Крепление штанги со струбциной шаровая головка с винтом 1/4"
- Длина штанги удлинительной - 35.5см
- Крепление штанги удлинительной резьбовое отверстие 1/4", шаровая головка с винтом 1/4"
- Диаметр труб - 22 мм
- Материал - алюминиевый сплав, сталь
- Размер упаковки - 400х160х60 мм
- Вес с упаковкой - 0.92 кг