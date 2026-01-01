Falcon Eyes GripDesk K01 система крепления.

Описание

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к столешницам, полкам и другим плоским поверхностям. Falcon Eyes GripDesk K01 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.

В комплект входят штанга со струбциной, две удлинительные штанги и два переходника-адаптера с внутренней резьбой 1/4'' и внешней резьбой 3/8'' и 5/8''. Каждая из трех штанг оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Струбцина зажимается на плоской поверхности толщиной до 50 мм. Максимальная высота установки оборудования с использованием двух удлинительных штанг – 105 см.

Переходники 1/4" – 3/8" и 1/4" – 5/8" позволят закрепить оборудование с соответствующими резьбовые отверстия 3/8" и 5/8" соответственно, такие как микрофонные держатели, клетки, риги и т.д.

Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.

Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.

Комплектные штанги GripDesk K01 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.



Характеристики :

Модель - Falcon Eyes GripDesk K01

Максимальная нагрузка - 1кг

Адаптер переходники с резьбы 1/4"–3/8", 1/4"–5/8"

Длина штанги - 25.5 см

Ширина струбцины - 50 мм

Крепление штанги со струбциной шаровая головка с винтом 1/4"

Длина штанги удлинительной - 35.5см

Крепление штанги удлинительной резьбовое отверстие 1/4", шаровая головка с винтом 1/4"

Диаметр труб - 22 мм

Материал - алюминиевый сплав, сталь

Размер упаковки - 400х160х60 мм

Вес с упаковкой - 0.92 кг



