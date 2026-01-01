Visico VS-B600 комплект для крепления 6 бумажных фонов

Артикул: NVF-1386

Visico VS-B600 – комплект, предназначенный для крепления шести бумажных фонов. Крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки, которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.