images
Lumifor LAC-BR4 система подъема фона на 4 шт.

Lumifor LAC-BR4 система подъема фона на 4 шт.

Lumifor
Артикул: NVF-5348

Lumifor LAC-BR4-ST – система подъема четырех фонов, состоящая из держателей и кронштейнов для установки четырех бумажных рулонных фонов на студийные стойки. С помощью этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм. Система является идеальным компактным решением для съемок на выезде. 

Описание

Один из первых вопросов которым задается начинающий студийный фотограф, только что купивший комплект студийного света - это фон. Мы предлагаем простые в установке и удобные в работе системы подъема фонов Lumifor. Монтаж бумажных рулонных фонов на кронштейны, устрановленные на стену или потолок несомнено является наиболее оптимальным решением для фотостудии. Во первых, даже система подъема на 3-4 фона гораздо дешевле системы ворота из стоек и штанги на 1 фон. Во вторых, вы можете установить до четырех фонов одновременно и оперативно их менять. Также стоит отметить, что такие системы гораздо компактней ворот из стоек.

Комплектация

  

 Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon FA-033 муфта металлическая с отверстиями 8/16/19/25 мм
Арт. OLE-1288
Grifon FA-033 муфта металлическая с отверстиями 8/16/19/25 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon FA-033 – поворотная металлическая муфта с отверстиями 8/16/19/25 мм.

Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 0,7 кг.

1 670 ₽
В корзину
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину

Видео

Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Таоси
Таоси
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.