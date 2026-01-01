Kupo KP-KS03MT металлическая цепь для фона с грузом

Характеристики:
- Вес - 180 г
- Длина - 4,0 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Металлическая цепь из нержавеющей стали характеризуется высокой прочностью, что позволяет легко управлять фоном.
Характеристики:
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Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.