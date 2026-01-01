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Kupo KP-KS03MT металлическая цепь для фона с грузом

Kupo KP-KS03MT металлическая цепь для фона с грузом

Kupo
Артикул: DAN-8966

Металлическая цепь из нержавеющей стали характеризуется высокой прочностью, что позволяет легко управлять фоном.

Описание

Характеристики:

  • Вес - 180 г
  • Длина - 4,0 м

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Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
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