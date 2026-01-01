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KUPO KP-8014 Backdrops Storage Rack верхняя рама для хранения 6 рул. фонов
KUPO KP-8014 Backdrops Storage Rack верхняя рама для хранения 6 рул. фонов
KUPO KP-8014 Backdrops Storage Rack верхняя рама для хранения 6 рул. фонов

KUPO KP-8014 Backdrops Storage Rack верхняя рама для хранения 6 рул. фонов

Kupo
Артикул: OLE-3544

Верхняя рама предназначена для компактного хранения до 6 вертикально расположенных фонов. Каждая ячейка предполагает размещение свернутого в рулон или упакованного в коробку фона. Изготовлена из 3-миллиметровой стали с черным порошковым покрытием. Легко монтируется к стене с помощью 3 винтов и дюбелей, входящих в комплект, позволяя эффективно хранить несколько фонов.

Описание

KUPO KP-8014 Backdrops Storage Rack верхняя рама для хранения 6 рул. фонов

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