KUPO KP-8014 Backdrops Storage Rack верхняя рама для хранения 6 рул. фонов

Артикул: OLE-3544

Верхняя рама предназначена для компактного хранения до 6 вертикально расположенных фонов. Каждая ячейка предполагает размещение свернутого в рулон или упакованного в коробку фона. Изготовлена из 3-миллиметровой стали с черным порошковым покрытием. Легко монтируется к стене с помощью 3 винтов и дюбелей, входящих в комплект, позволяя эффективно хранить несколько фонов.