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KUPO KP-8012 Bottom Frame of Backdrops Storage Rack нижняя рама для хранения 6 рул. фонов
KUPO KP-8012 Bottom Frame of Backdrops Storage Rack нижняя рама для хранения 6 рул. фонов
KUPO KP-8012 Bottom Frame of Backdrops Storage Rack нижняя рама для хранения 6 рул. фонов

KUPO KP-8012 Bottom Frame of Backdrops Storage Rack нижняя рама для хранения 6 рул. фонов

Kupo
Артикул: OLE-3543

Нижняя стальная рама удерживает до 6 рулонных фонов на одном уровне над полом, оснащена 6 отверстиями для надежного крепления. Изготовлена из 3-миллиметровой стали с черным порошковым покрытием. Легко монтируется к стене с помощью 5 винтов и дюбелей, входящих в комплект, позволяя эффективно хранить несколько фонов.

Описание

KUPO KP-8012 Bottom Frame of Backdrops Storage Rack нижняя рама для хранения 6 рул. фонов

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