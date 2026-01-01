KUPO KP-8012 Bottom Frame of Backdrops Storage Rack нижняя рама для хранения 6 рул. фонов

Артикул: OLE-3543

Нижняя стальная рама удерживает до 6 рулонных фонов на одном уровне над полом, оснащена 6 отверстиями для надежного крепления. Изготовлена из 3-миллиметровой стали с черным порошковым покрытием. Легко монтируется к стене с помощью 5 винтов и дюбелей, входящих в комплект, позволяя эффективно хранить несколько фонов.



