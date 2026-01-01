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KUPO KP-1412 Backdrops Storage Complete Set for 12pcs комплект рам для хранения 12 рул. фонов
KUPO KP-1412 Backdrops Storage Complete Set for 12pcs комплект рам для хранения 12 рул. фонов
KUPO KP-1412 Backdrops Storage Complete Set for 12pcs комплект рам для хранения 12 рул. фонов
KUPO KP-1412 Backdrops Storage Complete Set for 12pcs комплект рам для хранения 12 рул. фонов

KUPO KP-1412 Backdrops Storage Complete Set for 12pcs комплект рам для хранения 12 рул. фонов

Kupo
Артикул: OLE-3542

Комплект предназначен для удобного хранения до 12 фонов в вертикальном положении. Он совместим с различными типами фонов, включая бумагу, ткань и холст. Каждая рамка предусматривает размещение свернутого в рулон или упакованного в коробку фона. Стеллаж изготовлен из стали толщиной 3 мм с черным порошковым покрытием. Монтаж к стене осуществляется легко.

Описание

KUPO KP-1412 Backdrops Storage Complete Set for 12pcs комплект рам для хранения 12 рул. фонов

Комплектация

  • 2 шт верхние рамы KP8014,
  • 2 шт треугольные опорные ножки,
  • 1 шт нижняя рама KP8012.
  • Инструкция по сборке.

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