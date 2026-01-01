KUPO KP-1412 Backdrops Storage Complete Set for 12pcs комплект рам для хранения 12 рул. фонов

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект предназначен для удобного хранения до 12 фонов в вертикальном положении. Он совместим с различными типами фонов, включая бумагу, ткань и холст. Каждая рамка предусматривает размещение свернутого в рулон или упакованного в коробку фона. Стеллаж изготовлен из стали толщиной 3 мм с черным порошковым покрытием. Монтаж к стене осуществляется легко.
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