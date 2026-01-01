Kupo KP-140PW Backdrop Paper Weight 140cm отвес для бумажного фона

Описание

KUPO KP-140PW – алюминиевый отвес для распрямления бумажных и пластиковых фонов

Отвес для бумажного фона KUPO KP-140PW (артикул OLE-3541) — это профессиональный аксессуар, предназначенный для устранения скручивания и волн на бумажных и пластиковых фоновых рулонах. Особенно актуален при использовании фонов, которые долго хранились в скрученном виде или после транспортировки.

Изделие состоит из прочных алюминиевых пластин длиной 140 см и шириной 15 мм. Пластины соединяются между собой с помощью резьбовых винтов стандарта M4, которые входят в комплект. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение веса по всей ширине рулона и эффективно распрямляет даже плотные бумажные фоны.

Основные характеристики

Длина отвеса: 140 см — подходит для фонов шириной до 140 см (стандартные рулоны 1,4 м).

140 см — подходит для фонов шириной до 140 см (стандартные рулоны 1,4 м). Материал: алюминий — лёгкий, но достаточно прочный, не ржавеет.

алюминий — лёгкий, но достаточно прочный, не ржавеет. Ширина пластины: 15 мм — обеспечивает узкий профиль, незаметный на готовом фоне.

15 мм — обеспечивает узкий профиль, незаметный на готовом фоне. Крепёж: винты M4 с резьбой (в комплекте).

винты M4 с резьбой (в комплекте). Вес: лёгкая конструкция, не перегружающая бумажный рулон.

Применение отвеса KUPO KP-140PW

Выравнивание бумажных фонов: отвес крепится к нижнему краю рулона, растягивая его под собственным весом и устраняя «волны».

отвес крепится к нижнему краю рулона, растягивая его под собственным весом и устраняя «волны». Распрямление пластиковых фонов: пластиковые рулоны также склонны к скручиванию — отвес помогает удерживать их ровно.

пластиковые рулоны также склонны к скручиванию — отвес помогает удерживать их ровно. Подготовка фона к съёмке: особенно полезен для портретной и предметной фотографии, где требуется идеально ровный фон без заломов.

особенно полезен для портретной и предметной фотографии, где требуется идеально ровный фон без заломов. Использование с фонодержателями: отвес совместим со стандартными системами для бумажных фонов (например, Kupo, Manfrotto, Falcon Eyes).

Почему важно использовать отвес для фона

Бумажные и пластиковые фоны, хранящиеся в рулоне, со временем приобретают "память формы" – нижний край начинает закручиваться, создавая некрасивые складки и тени при съёмке. Отвес KUPO KP-140PW решает эту проблему: его вес равномерно тянет полотно вниз, распрямляя даже самые капризные рулоны. В результате фон становится гладким, без перекосов, а время на постобработку снимков сокращается.

Как использовать отвес

Разложите бумажный фон на фонедержателе до нужной длины. Соедините алюминиевые пластины отвеса винтами M4 (в комплекте). Аккуратно прикрепите отвес к нижнему краю бумажного полотна (обычно он просто вешается или прикручивается к специальным отверстиям на рулоне). Дайте отвесу повисеть 5–10 минут – за это время фон под собственным весом выровняется.

Совет: для фонов шириной более 140 см (например, 2,7 м) используйте два отвеса или более длинную модель (KUPO выпускает отвесы и других размеров).

Преимущества оригинального KUPO KP-140PW

Точная длина 140 см: идеально подходит под стандартные рулоны бумаги 1,4 м (наиболее популярный формат).

идеально подходит под стандартные рулоны бумаги 1,4 м (наиболее популярный формат). Качественный алюминий: пластины не гнутся, не деформируются, служат годами.

пластины не гнутся, не деформируются, служат годами. Простота сборки: винты M4 легко закручиваются руками, не требуя инструмента.

винты M4 легко закручиваются руками, не требуя инструмента. Надёжная фиксация: конструкция не соскальзывает с фона, равномерно распределяя вес.

конструкция не соскальзывает с фона, равномерно распределяя вес. Лёгкость хранения: разборный отвес занимает минимум места.

Кому подойдёт этот аксессуар