FST ST-B6A автоматический комплект для крепления 6-и бумажных фонов

Артикул: DAN-5503

Автоматический комплект FST ST-B6A для крепления шести бумажных фонов.

Автоматическая система подъема шести бумажных фонов. Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом. Управление возможно как от контроллера, так и от пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.