FST ST-B3A автоматический комплект для крепления 3-х бумажных фонов

Артикул: DAN-5501

Автоматический комплект FST ST-B3A для крепления трех бумажных фонов.

Автоматическая система подъема трех бумажных фонов. Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом. Управление возможно как от контроллера, так и от пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.