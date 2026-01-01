FST ST-B3A автоматический комплект для крепления 3-х бумажных фонов

Характеристики:
- кол-во осей вращения - 3 шт
- диаметр труб - 50 мм
- длина трубы - 3150 мм
- рабочее напряжение - AC 220/110V
- напряжение ( мотор) - DC 24V
- выходная мощность на ось - 30W
- предохранитель - 2A
Москва
Малая Семеновская 3с6
Автоматический комплект FST ST-B3A для крепления трех бумажных фонов.
Автоматическая система подъема трех бумажных фонов. Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом. Управление возможно как от контроллера, так и от пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.
Характеристики:
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