FST ST-B1U комплект для крепления фона на стойку/на стену

Артикул: DAN-8757

FST ST-B1U - комплект для крепления фона на стойку или на стену.

Универсальный комплект креплений для одного фона под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на студийную стойку с диаметром секции не больше 35мм либо закреплены на стену или потолок. Длина кронштейнов под стойку 16,5 см.