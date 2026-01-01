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FST ST-B1U комплект для крепления фона на стойку/на стену

FST ST-B1U комплект для крепления фона на стойку/на стену

FST
Артикул: DAN-8757

FST ST-B1U - комплект для крепления фона на стойку или на стену.

Универсальный комплект креплений для одного фона под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на студийную стойку с диаметром секции не больше 35мм либо закреплены на стену или потолок. Длина кронштейнов под стойку 16,5 см.

Описание

FST ST-B1U комплект для крепления фона на стойку/на стену

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (56-12) Fashion grey известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
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