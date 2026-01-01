images
FST L-2800FPG cистема подвеса фона

FST L-2800FPG cистема подвеса фона

FST
Артикул: NVF-2574

FST L-2800FPG – комплект для создания мобильного фона, состоит из двух стоек, телескопической перекладины для установки фона шириной до 280 см. Удобен для выездных съемок, благодаря продуманной разборной конструкции и входящей в поставку надежной сумки для транспортировки. Максимальная высота, м – 3.

Описание

FST L-2800FPG cистема подвеса фона

Комплектация

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Grifon W-059 фон пятнистый светло-оранжевый 2,7х5 м
Grifon W-059 фон пятнистый светло-оранжевый 2,7х5 м
Арт. FTR-598
Grifon W-059 фон пятнистый светло-оранжевый 2,7х5 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 17 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-оранжевый.

Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 280 ₽
4 750 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Арт. FTR-1129
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 7 ч

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.

Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.

-10 %240 ₽
210 ₽
В корзину
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Арт. NVF-6396
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

5 680 ₽
В корзину

Видео

Франсуаза Демюльдер: особый взгляд фотографа на войну и жизнь
Франсуаза Демюльдер: особый взгляд фотографа на войну и жизнь
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.