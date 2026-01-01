FST L-2800FPG cистема подвеса фона

Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-оранжевый.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST L-2800FPG – комплект для создания мобильного фона, состоит из двух стоек, телескопической перекладины для установки фона шириной до 280 см. Удобен для выездных съемок, благодаря продуманной разборной конструкции и входящей в поставку надежной сумки для транспортировки. Максимальная высота, м – 3.
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Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-оранжевый.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.