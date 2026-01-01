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П-Фото (1214-310) перекладина телескопическая 310 см

П-Фото (1214-310) перекладина телескопическая 310 см

П-Фото
Артикул: OLE-0945

П-Фото (1214-310) – телескопическая перекладина для установки студийных фонов шириной от 118 до 311 см. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Минимальная длина – 125 см, максимальная – 319 см. Вес – 0,96 кг.  

Описание

Технические характеристики:

  • количество секций – 3
  • диаметр перекладин, мм – 36/32/28
  • материал изготовления – алюминий

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