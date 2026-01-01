П-Фото (1214-310) перекладина телескопическая 310 см

Технические характеристики:
- количество секций – 3
- диаметр перекладин, мм – 36/32/28
- материал изготовления – алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Технические характеристики:
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