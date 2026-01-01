Phottix HS Speed II и Varos II BG (87222) объединенный держатель с креплением

Описание

Держатель Phottix HS Speed II позволяет установить накамерную вспышку любого размера в вертикальном или горизонтальном положении. Оснащен стандартным башмаком, деталью типа L, крепежным винтом 1/4х20 и ремешком. Предусмотрена возможность крепления различных отражателей на переходное кольцо с байонетом Bowens.

Универсальный держатель Varos II BG состоит из двух регулируемых элементов для выбора необходимого угла наклона. Он оснащен съемным регулируемым креплением холодный башмак, на которое можно установить накамерную вспышку либо двусторонний крепитель с резьбой 3/8 и 1/4 дюйма. Предусмотрено стандартное крепление на студийную стойку и штатив.