Артикул: MTG-0815

SmallRig MD2418 универсальный пружинный фиксатор кабеля 2 шт.

Универсальный пружинный фиксатор кабеля SmallRig MD2418 предназначен для оптимизации прокладки кабелей питания, HDMI, дистанционного управления и т.п. на вашей камере. С помощью винта ¼" он может быть установлен на самом разном оборудование, например, клетках, базовых площадках и ручках SmallRig. Фиксатор позволяет зажать одновременно два кабеля разной толщины (диаметр на более 6мм).