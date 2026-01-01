Основные особенности:
1. Простая и удобная фиксация кабеля.
2. Возможность зажать одновременно два кабеля разной толщины (диаметр на более 6мм).
3. Легкий и компактный дизайн, не мешает использованию других аксессуаров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig MD2418 универсальный пружинный фиксатор кабеля 2 шт.
Универсальный пружинный фиксатор кабеля SmallRig MD2418 предназначен для оптимизации прокладки кабелей питания, HDMI, дистанционного управления и т.п. на вашей камере. С помощью винта ¼" он может быть установлен на самом разном оборудование, например, клетках, базовых площадках и ручках SmallRig. Фиксатор позволяет зажать одновременно два кабеля разной толщины (диаметр на более 6мм).
Основные особенности:
1. Простая и удобная фиксация кабеля.
2. Возможность зажать одновременно два кабеля разной толщины (диаметр на более 6мм).
3. Легкий и компактный дизайн, не мешает использованию других аксессуаров.
В комплект входит 2 фиксатора.
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