Основные особенности:
1. Совместим с клеткой SmallRig 3890 для камер Canon R5C.
2. Крепится к клетке винтом M3 с накатанной головкой.
3. Защищает кабели HDMI и USB Type-C.
4. Предотвращает случайное выдергивание кабеля из камеры.
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 3890clamp фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровой камеры EOS R5C.
Фиксатор SmallRig 3890clamp предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 или R6. Он крепиться на клетке SmallRig 3890 винтом М3 с накатанной головкой. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.
Основные особенности:
1. Совместим с клеткой SmallRig 3890 для камер Canon R5C.
2. Крепится к клетке винтом M3 с накатанной головкой.
3. Защищает кабели HDMI и USB Type-C.
4. Предотвращает случайное выдергивание кабеля из камеры.
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