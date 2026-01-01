Артикул: MTG-0811

SmallRig 3890clamp фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровой камеры EOS R5C.

Фиксатор SmallRig 3890clamp предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 или R6. Он крепиться на клетке SmallRig 3890 винтом М3 с накатанной головкой. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.