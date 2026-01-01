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SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI
SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI
SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI
SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI
SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI
SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI
SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI

SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI

SmallRig
Артикул: MTG-0809

SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI.

Фиксатор кабеля SmallRig 3637 предназначен для защиты разъема HDMI камеры от повреждений и предотвращает случайное выдергивание кабеля. Он надежно крепиться на клетке двумя винтами ¼''. Большой диапазон регулировки позволяет зафиксировать кабели разной толщины.

Описание

Особенности:

1. Защищает разъем HDMI камеры от повреждений и предотвращает случайное выдергивание кабеля.
2. Надежно крепиться на клетке двумя винтами ¼''.
3. Можно зафиксировать кабели разной толщины.
4. Легкий и компактный.

Совместимое оборудование:

SmallRig 2098 клетка для камер Sony A7R III/A7 III/A7 II/A7R II/A7S II
SmallRig 2176 клетка для камер Sony с батарейным блоком VG-C3EM A7RIII/A7M3/A7III
SmallRig 2238 клетка для камер Sony A7III/A7II 2238
SmallRig CCS2416 клетка для камеры Sony A7R IV
SmallRig CCS2629 для камер Sony A7 III/A7R III/A7R IV
SmallRig 2087 клетка для камер Sony A7RIII/A7M3/A7III
SmallRig 2103 комплект для камер Sony A7RIII/A7III 2103
SmallRig 2031 клетка для камер Sony с батарейным блоком A7II/ A7SII/A7RII
SmallRig 2014 комплект для камер Sony A7 II/A7R II/A7S II
SmallRig 3087 клетка для камеры Fujifilm X-S10
SmallRig CCF2356 клетка для камер Fujifilm X-T30 II / X-T30 / X-T20
SmallRig 2983 клетка для камеры Panasonic S5
SmallRig CCP2345 клетка для камер Panasonic Lumix DC-S1 / S1R
SmallRig CCP2488 клетка для камеры Panasonic S1H
SmallRig CCN2262 клетка для камер Nikon Z5 / Z6 / Z7 / Z6 II / Z7 II
SmallRig CCC2332 клетка для камеры Canon EOS RP

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