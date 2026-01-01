SmallRig 3637 зажим кабеля HDMI.

Особенности:
1. Защищает разъем HDMI камеры от повреждений и предотвращает случайное выдергивание кабеля.
2. Надежно крепиться на клетке двумя винтами ¼''.
3. Можно зафиксировать кабели разной толщины.
4. Легкий и компактный.
Совместимое оборудование:
SmallRig 2098 клетка для камер Sony A7R III/A7 III/A7 II/A7R II/A7S II
SmallRig 2176 клетка для камер Sony с батарейным блоком VG-C3EM A7RIII/A7M3/A7III
SmallRig 2238 клетка для камер Sony A7III/A7II 2238
SmallRig CCS2416 клетка для камеры Sony A7R IV
SmallRig CCS2629 для камер Sony A7 III/A7R III/A7R IV
SmallRig 2087 клетка для камер Sony A7RIII/A7M3/A7III
SmallRig 2103 комплект для камер Sony A7RIII/A7III 2103
SmallRig 2031 клетка для камер Sony с батарейным блоком A7II/ A7SII/A7RII
SmallRig 2014 комплект для камер Sony A7 II/A7R II/A7S II
SmallRig 3087 клетка для камеры Fujifilm X-S10
SmallRig CCF2356 клетка для камер Fujifilm X-T30 II / X-T30 / X-T20
SmallRig 2983 клетка для камеры Panasonic S5
SmallRig CCP2345 клетка для камер Panasonic Lumix DC-S1 / S1R
SmallRig CCP2488 клетка для камеры Panasonic S1H
SmallRig CCN2262 клетка для камер Nikon Z5 / Z6 / Z7 / Z6 II / Z7 II
SmallRig CCC2332 клетка для камеры Canon EOS RP