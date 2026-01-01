SmallRig 3499 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate (Basic Version)

Характеристики:
- Крепление 1/4", Rod 15mm
- Выходы питания D-Tap - 14.8 В, DC - 8В, DC - 12В
- Размеры 121.3 х 72.6 х 108 мм
- Вес 340 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Батарейная площадка для установки аккумулятора стандарта V-Mount на направляющие 15 мм. Устройство имеет два порта D-Tap (14.8V), и два DC на 8V и 12V. Предусмотрен переключатель для включения/выключения питания. Площадка оснащена резьбовыми отверстиями 1/4" для дополнительных аксессуаров. Встроенная защита от перегрева.
Характеристики:
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