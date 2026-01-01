images
images
images
images
images
SmallRig 3499 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate (Basic Version)
SmallRig 3499 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate (Basic Version)
SmallRig 3499 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate (Basic Version)
SmallRig 3499 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate (Basic Version)
SmallRig 3499 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate (Basic Version)

SmallRig 3499 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate (Basic Version)

SmallRig
Артикул: OLE-3144

Батарейная площадка для установки аккумулятора стандарта V-Mount на направляющие 15 мм. Устройство имеет два порта D-Tap (14.8V), и два DC на 8V и 12V. Предусмотрен переключатель для включения/выключения питания. Площадка оснащена резьбовыми отверстиями 1/4" для дополнительных аксессуаров. Встроенная защита от перегрева.

Описание

Характеристики:

  • Крепление 1/4", Rod 15mm
  • Выходы питания D-Tap - 14.8 В, DC - 8В, DC - 12В
  • Размеры 121.3 х 72.6 х 108 мм
  • Вес  340 г

Комплектация

  • батарейная площадка
  • крепление
  • шестигранный ключ (2шт)
  • винт (2шт)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Вилли Рони
Вилли Рони
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.