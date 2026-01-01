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SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3
SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3
SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3
SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3
SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3

SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3

SmallRig
Артикул: MTG-0805

SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3. 

Фиксатор SmallRig 3279 защищает разъема HDMI камеры Sony FX3 от повреждений и предотвращает случайное выдергивание кабеля при использовании внешнего монитора/рекордера. Его конструкция обеспечивает надёжное крепление к камере с помощью одного винта ¼”.
Винт с накатанной головкой позволяет оперативно устанавливать и снимать кабель. Фиксатор не мешает установке на камеру оригинальной верхней ручки XLR и имеет диапазон регулировки от 12 до 23 мм.

Описание

Основные особенности:
1. Фиксатор кабеля HDMI специально разработанный для камеры Sony FX3.
2. Защищает разъем HDMI и обеспечивает надежную передачу сигнала.
3. Быстрая фиксация винтом с накатанной головкой.
4. Большой диапазон регулировки: 12–23 мм.

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