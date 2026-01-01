SmallRig 3279 фиксатор кабеля HDMI для цифровой камеры Sony FX3. 

Основные особенности:
1. Фиксатор кабеля HDMI специально разработанный для камеры Sony FX3.
2. Защищает разъем HDMI и обеспечивает надежную передачу сигнала.
3. Быстрая фиксация винтом с накатанной головкой.
4. Большой диапазон регулировки: 12–23 мм.
Фиксатор SmallRig 3279 защищает разъема HDMI камеры Sony FX3 от повреждений и предотвращает случайное выдергивание кабеля при использовании внешнего монитора/рекордера. Его конструкция обеспечивает надёжное крепление к камере с помощью одного винта ¼”.
Винт с накатанной головкой позволяет оперативно устанавливать и снимать кабель. Фиксатор не мешает установке на камеру оригинальной верхней ручки XLR и имеет диапазон регулировки от 12 до 23 мм.