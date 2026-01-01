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SmallRig 3202 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate with Crab-Shaped Clamp
SmallRig 3202 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate with Crab-Shaped Clamp
SmallRig 3202 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate with Crab-Shaped Clamp
SmallRig 3202 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate with Crab-Shaped Clamp

SmallRig 3202 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate with Crab-Shaped Clamp

SmallRig
Артикул: MTG-0797

SmallRig 3202 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate with Crab-Shaped Clamp.

Адаптер SmallRig 3202 предназначен для питания цифровых камер и другого оборудования от аккумуляторов с креплением V Mount. Он совместим с большинством моделей аккумуляторов, представленных на рынке. Несколько типов разъемов и значений выходного напряжения позволяют использовать аккумулятор V Mount для питания цифровых камер и других внешних устройств, например, видеорекордера, монитора, смартфона и т.п.

Описание

Основные особенности:
1. Адаптер совместим с большинством моделей аккумуляторов V Mount.
2. Несколько выходов питания: один 8 В, два 12 В и разъем D-Tap 14,8 В.
3. Адаптер оснащен разъемом USB 5 В / 2 А для питания телефона или беспроводного видео передатчика от аккумулятора V Mount.
4. Зажим-струбцина позволяет надежно закрепить адаптер на любых конструкциях, имеющих цилиндрические элементы диаметром от 15 до 30 мм, например, ножках штатива или студийных стойках.
5. Адаптер имеет несколько отверстий с резьбой ¼” для крепления дополнительных аксессуаров.

Для быстрой коммутации питания адаптер оснащен общим выключателем, который управляет всеми выходными разъемами. В комплект входит зажим-струбцина, с ее помощью можно надежно закрепить адаптер на любых конструкциях, имеющих цилиндрические элементы диаметром от 15 до 30 мм, например, ножках штатива или студийных стойках. Несколько отверстий с резьбой ¼” расположенные на задней и боковых панелях пригодятся для крепления дополнительных аксессуаров.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания;
2. Для максимально надежного крепления на оборудовании, не устанавливайте зажим-струбцину по центру адаптера. Оптимальное расположение зажима смотрите на изображениях товара.

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