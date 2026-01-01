SmallRig 3202 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Adapter Plate with Crab-Shaped Clamp.

Описание

Основные особенности:

1. Адаптер совместим с большинством моделей аккумуляторов V Mount.

2. Несколько выходов питания: один 8 В, два 12 В и разъем D-Tap 14,8 В.

3. Адаптер оснащен разъемом USB 5 В / 2 А для питания телефона или беспроводного видео передатчика от аккумулятора V Mount.

4. Зажим-струбцина позволяет надежно закрепить адаптер на любых конструкциях, имеющих цилиндрические элементы диаметром от 15 до 30 мм, например, ножках штатива или студийных стойках.

5. Адаптер имеет несколько отверстий с резьбой ¼” для крепления дополнительных аксессуаров.

Для быстрой коммутации питания адаптер оснащен общим выключателем, который управляет всеми выходными разъемами. В комплект входит зажим-струбцина, с ее помощью можно надежно закрепить адаптер на любых конструкциях, имеющих цилиндрические элементы диаметром от 15 до 30 мм, например, ножках штатива или студийных стойках. Несколько отверстий с резьбой ¼” расположенные на задней и боковых панелях пригодятся для крепления дополнительных аксессуаров.



Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания;

2. Для максимально надежного крепления на оборудовании, не устанавливайте зажим-струбцину по центру адаптера. Оптимальное расположение зажима смотрите на изображениях товара.