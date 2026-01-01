SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate

Артикул: OLE-3142

Адаптер предназначен для использования аккумуляторов стандарта NP-F для питания кинокамер BMPCC 4K/6K и цифровых системных фотокамер. Адаптер оснащен 2 выходами питания 8 В, 12 В и разъемом Type-C, который используется для зарядки аккумулятора NP-F или для питания внешних устройств. Индикатор подключения батареи и индикатор заряда батареи. Все разъемы имеют защиту от короткого замыкания. На адаптере есть отверстия под винты 1/4" для фиксации на клетках и другом оборудовании.