SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate

Обратите внимание:
- После установки аккумулятора для включения питания надо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.
- Загорятся индикаторы подключения аккумулятора и уровня заряда. Питание подается на выходные разъемы.
- После использования для выключения питания надо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.
Характеристики:
- Совместимость - аккумуляторы стандарта Sony NP-F
- Крепление - резьба 1/4"
- Размер 93,6 х 47 х 23,3 мм.
- Вес 75,5 г