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SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate

SmallRig 3168B адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate

SmallRig
Артикул: OLE-3142

Адаптер предназначен для использования аккумуляторов стандарта NP-F для питания кинокамер BMPCC 4K/6K и цифровых системных фотокамер. Адаптер оснащен 2 выходами питания 8 В, 12 В и разъемом Type-C, который используется для зарядки аккумулятора NP-F или для питания внешних устройств. Индикатор подключения батареи и индикатор заряда батареи. Все разъемы имеют защиту от короткого замыкания. На адаптере есть отверстия под винты 1/4" для фиксации на клетках и другом оборудовании.

Описание

Обратите внимание:

  • После установки аккумулятора для включения питания надо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.
  • Загорятся индикаторы подключения аккумулятора и уровня заряда. Питание подается на выходные разъемы.
  • После использования для выключения питания надо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.

Характеристики:

  • Совместимость - аккумуляторы стандарта Sony NP-F
  • Крепление - резьба 1/4"
  • Размер 93,6 х 47 х 23,3 мм.
  • Вес 75,5 г

Комплектация

  • адаптер
  • винт 1/4" (2шт)
  • шестигранный ключ
  • кабель Type-C - Type-C

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