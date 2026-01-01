SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095.

Описание

Основные особенности:

1. Совместим с аккумуляторами стандарта Sony NP-F, позволяет увеличить время работы камер Sony A6600, A9, A9II, A7III, A7S III, A7R III, A7R IV и аналогичных.

2. Два выхода питания – 7,4 В и 12 В.

3. Индикация низкого заряда аккумулятора.

4. Резиновая прокладка, для надежной фиксации адаптера на оборудование.

5. Кабель питания в комплекте – NP-FZ100 dummy.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания.

2. В комплект НЕ входит аккумулятор NP-F.

3. Подключите кабель к соответствующему выходу постоянного тока: NP-FZ100 dummy – 7,4 В.

4. Адаптер не имеет встроенного аккумулятора.

5. Длина кабеля NP-FZ100 dummy: 60 см.