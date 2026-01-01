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SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095
SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095
SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095
SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095
SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095
SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095
SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095
SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095

SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095

SmallRig
Артикул: MTG-0795

SmallRig 3095 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery 3095.

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3095 позволяет увеличить время работы камер Sony A6600, A9, A9II, A7III, A7S III, A7R III, A7R IV и другого оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).
Адаптер имеет индикатор уровня разряда. Красный светодиод загорается, если заряд аккумулятора составляет менее 30 процентов, и начинает мигать если уровень заряда меньше 10% и необходимо заменить батарею.  
Для крепления на оборудовании предусмотрен винт ¼” с накатанной головкой или два винта ¼” с шестигранной головкой, а мягкая резиновая прокладка снизу адаптера обеспечивает его надежную фиксацию. В комплект входит кабель питания – NP-FZ100 dummy.

Описание

Основные особенности:
1. Совместим с аккумуляторами стандарта Sony NP-F, позволяет увеличить время работы камер Sony A6600, A9, A9II, A7III, A7S III, A7R III, A7R IV и аналогичных.
2. Два выхода питания – 7,4 В и 12 В.
3. Индикация низкого заряда аккумулятора.
4. Резиновая прокладка, для надежной фиксации адаптера на оборудование.
5. Кабель питания в комплекте – NP-FZ100 dummy.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания.
2. В комплект НЕ входит аккумулятор NP-F.
3. Подключите кабель к соответствующему выходу постоянного тока: NP-FZ100 dummy – 7,4 В.
4. Адаптер не имеет встроенного аккумулятора.
5. Длина кабеля NP-FZ100 dummy: 60 см.

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