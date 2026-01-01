SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K. 

Описание

Основные особенности:

1. Совместим с аккумуляторами стандарта Sony NP-F, позволяет увеличить время работы камер BMPCC 4K и 6K.

2. Два выхода питания – 7,4 В и 12 В.

3. Индикация низкого заряда аккумулятора.

4. Резиновая прокладка, для надежной фиксации адаптера на оборудование.

5. Два кабеля питания в комплекте – LP-E6 Dummy Battery и DC to 2 Pin LEMO.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания.

2. В комплект НЕ входит аккумулятор NP-F.

3. Подключите кабель к соответствующему выходу постоянного тока: LP-E6 Dummy Battery – 7,4 В, DC to 2 Pin LEMO – 12 В.

4. Адаптер не имеет встроенного аккумулятора.

5. Длина кабеля LP-E6 Dummy Battery: 60 см.

6. Длина кабеля DC to 2 Pin LEMO: 40 см.