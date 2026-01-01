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SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K

SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K

SmallRig
Артикул: MTG-0794

SmallRig 3093 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых кинокамер BMPCC 4K / 6K. 

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3093 позволяет увеличить время работы камер BMPCC 4K и 6K и другого оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).
Адаптер имеет индикатор уровня разряда. Красный светодиод загорается, если заряд аккумулятора составляет менее 30 процентов, и начинает мигать если уровень заряда меньше 10% и необходимо заменить батарею.  
Для крепления на оборудовании предусмотрен винт ¼” с накатанной головкой или два винта ¼” с шестигранной головкой, а мягкая резиновая прокладка снизу адаптера обеспечивает его надежную фиксацию. В комплект входят два кабеля питания – LP-E6 Dummy Battery и DC to 2 Pin LEMO.

Описание

Основные особенности:
1. Совместим с аккумуляторами стандарта Sony NP-F, позволяет увеличить время работы камер BMPCC 4K и 6K.
2. Два выхода питания – 7,4 В и 12 В.
3. Индикация низкого заряда аккумулятора.
4. Резиновая прокладка, для надежной фиксации адаптера на оборудование.
5. Два кабеля питания в комплекте – LP-E6 Dummy Battery и DC to 2 Pin LEMO.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания.
2. В комплект НЕ входит аккумулятор NP-F.
3. Подключите кабель к соответствующему выходу постоянного тока: LP-E6 Dummy Battery – 7,4 В, DC to 2 Pin LEMO – 12 В.
4. Адаптер не имеет встроенного аккумулятора.
5. Длина кабеля LP-E6 Dummy Battery: 60 см.
6. Длина кабеля DC to 2 Pin LEMO: 40 см.

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