Артикул: MTG-0793

SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter.

Держатель для внешнего аккумулятора SmallRig 3085 позволяет использовать различные Power Bank для питания цифровых камер Sony, Canon, BMPCC 4K и 6K, Nikon, Fujifilm и Panasonic. В зависимости от типа аккумулятора, используемого в камере необходимо подобрать соответствующий адаптер (в комплект не входят).

Держатель имеет светодиодным индикатором уровня заряда Power Bank, входной разъем USB-C (макс.12 В) для подключения внешнего аккумулятора и выходной разъем 7,4В / 2А для питания камеры.

Закрепить держатель SmallRig 3085 на клетке или другом оборудовании можно с помощью разъема «холодный башмак» или резьбы ¼”.