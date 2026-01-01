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SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter
SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter
SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter
SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter
SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter
SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter
SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter
SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter

SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter

SmallRig
Артикул: MTG-0793

SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter.

Держатель для внешнего аккумулятора SmallRig 3085 позволяет использовать различные Power Bank для питания цифровых камер Sony, Canon, BMPCC 4K и 6K, Nikon, Fujifilm и Panasonic. В зависимости от типа аккумулятора, используемого в камере необходимо подобрать соответствующий адаптер (в комплект не входят).
Держатель имеет светодиодным индикатором уровня заряда Power Bank, входной разъем USB-C (макс.12 В) для подключения внешнего аккумулятора и выходной разъем 7,4В / 2А для питания камеры.
Закрепить держатель SmallRig 3085 на клетке или другом оборудовании можно с помощью разъема «холодный башмак» или резьбы ¼”.

Описание

Совместимые камеры
Аккумулятор NP-FZ100 (адаптер Smallrig 2922): Sony A9, A9II, A7RIV, A7RIII и A6600
Аккумулятор NP-FW50 (адаптер Smallrig 2921): камеры Sony серий А5/А6/А7
Аккумулятор LP -E6 (адаптер Smallrig 2919): камеры Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 5D Mark II, 6D, 7D Mark II, 7D, 80D, 70D, 60D, 60Da, BMPCC 4k/6k
Аккумулятор EN-EL15b (адаптер Smallrig 3247): камеры Nikon D500, D600, D610, D750, D780, D800, D810, D850, D7000, D7100, D7200, D7500, Z5, Z6, Z6II, Z7, Z7II.
Аккумулятор NP-W235 (адаптер Smallrig 3246): камера FujiFilm X-T4
Аккумулятор DMW-BLF19 (адаптер Smallrig 3248): камера Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5s, G9

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Силиконовый ремешок рассчитан на крепление внешних аккумуляторов весом не более 5 кг.
2. Держатель не имеет защиты от воды. Не используйте его в условиях повышенной влажности или под дождем.
3. Для подключения внешнего аккумулятора используйте кабель USB-A /Type-C рассчитанный на быструю зарядку 5В / 3А или мощность 18 Вт.

Характеристики:

  • Материал - Алюминий/Нержавеющая сталь/Силикон
  • Крепление - Резьба 1/4", разъем "холодный башмак"
  • Производитель - SMALLRIG
  • Длина товарной упаковки, см - 13.9
  • Высота товарной упаковки, см - 7.6
  • Ширина товарной упаковки, см - 4.4
  • Гарантия производителя - 1 год
  • Совместимое оборудование - Адаптер питания SmallRig: 2922, 2921, 2919, 3247, 3246, 3248

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