SmallRig 3085 держатель для внешнего аккумулятора Power bank Adapter.

Совместимые камеры
Аккумулятор NP-FZ100 (адаптер Smallrig 2922): Sony A9, A9II, A7RIV, A7RIII и A6600
Аккумулятор NP-FW50 (адаптер Smallrig 2921): камеры Sony серий А5/А6/А7
Аккумулятор LP -E6 (адаптер Smallrig 2919): камеры Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 5D Mark II, 6D, 7D Mark II, 7D, 80D, 70D, 60D, 60Da, BMPCC 4k/6k
Аккумулятор EN-EL15b (адаптер Smallrig 3247): камеры Nikon D500, D600, D610, D750, D780, D800, D810, D850, D7000, D7100, D7200, D7500, Z5, Z6, Z6II, Z7, Z7II.
Аккумулятор NP-W235 (адаптер Smallrig 3246): камера FujiFilm X-T4
Аккумулятор DMW-BLF19 (адаптер Smallrig 3248): камера Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5s, G9
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Силиконовый ремешок рассчитан на крепление внешних аккумуляторов весом не более 5 кг.
2. Держатель не имеет защиты от воды. Не используйте его в условиях повышенной влажности или под дождем.
3. Для подключения внешнего аккумулятора используйте кабель USB-A /Type-C рассчитанный на быструю зарядку 5В / 3А или мощность 18 Вт.
Характеристики:
- Материал - Алюминий/Нержавеющая сталь/Силикон
- Крепление - Резьба 1/4", разъем "холодный башмак"
- Производитель - SMALLRIG
- Длина товарной упаковки, см - 13.9
- Высота товарной упаковки, см - 7.6
- Ширина товарной упаковки, см - 4.4
- Гарантия производителя - 1 год
- Совместимое оборудование - Адаптер питания SmallRig: 2922, 2921, 2919, 3247, 3246, 3248