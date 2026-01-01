SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit. 

Основные особенности:
1. В комплект входит площадка с разъемом и фиксатор V-Lock.
2. Совместим с зажимом SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX.
3. Можно закрепить на задней панели камеры Blackmagic Ursa Mini или на направляющих.
4. Встроенные ограничители предотвращают проворачивание в разъеме V-Mount подключенной батареи.
5. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount.
6. Быстрая и надежная блокировка
Обратите внимание, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Этот продукт НЕ совместим с аккумуляторами PAGlink PL96T Time Battery и Patona Premium Battery для BP-190WS.
Характеристики:
- Материал - Алюминиевый сплав
- Крепление - Резьба 1/4"
- Производитель - SMALLRIG
- Длина товарной упаковки, см - 11.6
- Высота товарной упаковки, см - 10.3
- Ширина товарной упаковки, см - 4.2
- Гарантия производителя - 1 год
- Совместимое оборудование - Аккумуляторы с креплением V-Mount