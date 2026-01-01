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SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit

SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit

SmallRig
Артикул: MTG-0771

SmallRig 1846C адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit. 

SmallRig V-Lock 1846С —быстросъемное крепление, состоящее из площадки с разъемом и фиксатора стандарта V-Lock. Большое количество крепежных отверстий, позволяет устанавливать площадку на клетки для камер, мониторов или плечевые упоры SmallRig. Кроме этого, площадку можно закрепить на зажиме SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX, и запитать всех аксессуары от аккумулятора с разъемом V-Mount, снижая вес камеры на подвесе.  Два встроенных ограничителя предотвращают проворачивание подключенной батареи. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount (крепится с помощью трех винтов М3).

Описание

Основные особенности:
1. В комплект входит площадка с разъемом и фиксатор V-Lock.
2. Совместим с зажимом SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX.
3. Можно закрепить на задней панели камеры Blackmagic Ursa Mini или на направляющих.
4. Встроенные ограничители предотвращают проворачивание в разъеме V-Mount подключенной батареи.
5. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount.
6. Быстрая и надежная блокировка

Обратите внимание, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Этот продукт НЕ совместим с аккумуляторами PAGlink PL96T Time Battery и Patona Premium Battery для BP-190WS.

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав
  • Крепление - Резьба 1/4"
  • Производитель - SMALLRIG
  • Длина товарной упаковки, см - 11.6
  • Высота товарной упаковки, см - 10.3
  • Ширина товарной упаковки, см - 4.2
  • Гарантия производителя - 1 год
  • Совместимое оборудование - Аккумуляторы с креплением V-Mount

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