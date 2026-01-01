Артикул: MTG-0769

SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI.

Защищает разъем HDMI от повреждений и предотвращает случайное выдергивания кабеля. Для крепления к клетке и фиксации кабеля используется всего один винт 1/4", что позволяет сэкономить место для установки других аксессуаров.

Совместимое оборудование - клетки и угловые площадки SmallRig: 3003, 2976 (R6), 2168B, CCC2803, 2833, CCP2646