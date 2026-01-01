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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI.
Защищает разъем HDMI от повреждений и предотвращает случайное выдергивания кабеля. Для крепления к клетке и фиксации кабеля используется всего один винт 1/4", что позволяет сэкономить место для установки других аксессуаров.
Совместимое оборудование - клетки и угловые площадки SmallRig: 3003, 2976 (R6), 2168B, CCC2803, 2833, CCP2646
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