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SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI
SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI
SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI
SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI
SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI
SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI
SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI

SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI

SmallRig
Артикул: MTG-0769

SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI.

Защищает разъем HDMI от повреждений и предотвращает случайное выдергивания кабеля. Для крепления к клетке и фиксации кабеля используется всего один винт 1/4", что позволяет сэкономить место для установки других аксессуаров.

Совместимое оборудование - клетки и угловые площадки SmallRig: 3003, 2976 (R6), 2168B, CCC2803, 2833, CCP2646

Описание

SmallRig 1822 фиксатор кабеля HDMI

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