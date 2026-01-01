GreenBean NM-19 крепление для ноутбука

Описание

GreenBean NM-19 – стальное крепление для ноутбука на стойку

GreenBean NM-19 (артикул NVF-9106) – это прочная металлическая площадка для крепления ноутбука или планшета на студийную стойку, штатив или риг-систему. Аксессуар предназначен для устройств с диагональю экрана до 19 дюймов и позволяет организовать удобное рабочее место для видеомонтажа, стриминга или управления съёмочным процессом прямо на площадке.

Площадка размером 450×400 мм устанавливается на стойку через стандартный шпигот 5/8" с помощью встроенной муфты и винтового фиксатора. Для дополнительной фиксации устройства предусмотрены резьбовые отверстия 1/4" и 3/8", а также возможность использования кинотейпа. Изготовленная из стали с порошковым покрытием, площадка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию в студии и на выезде.

Назначение и применение

Крепление ноутбука на стойку: для удобной работы с видео, монтажом и управлением камерой.

для удобной работы с видео, монтажом и управлением камерой. Использование в студии: для организации рабочего места оператора или видеографа.

для организации рабочего места оператора или видеографа. Выездные съёмки: для быстрого монтажа или просмотра материала прямо на площадке.

для быстрого монтажа или просмотра материала прямо на площадке. Крепление планшетов: для устройств с диагональю до 19 дюймов.

Ключевые особенности

Совместимость: ноутбуки и планшеты с диагональю экрана до 19 дюймов.

ноутбуки и планшеты с диагональю экрана до 19 дюймов. Размер площадки: 450 × 400 мм – достаточно для большинства ноутбуков.

450 × 400 мм – достаточно для большинства ноутбуков. Крепление на стойку: стандартный шпигот 5/8" с муфтой и винтовым фиксатором.

стандартный шпигот 5/8" с муфтой и винтовым фиксатором. Резьбовые отверстия: 1/4" и 3/8" для установки дополнительных аксессуаров.

1/4" и 3/8" для установки дополнительных аксессуаров. Материал: сталь с порошковым покрытием – прочная и долговечная конструкция.

сталь с порошковым покрытием – прочная и долговечная конструкция. Фиксация устройства: дополнительно можно использовать тейп.

Технические характеристики

Тип: крепление для ноутбука/планшета

крепление для ноутбука/планшета Бренд: GreenBean

GreenBean Модель: NM-19

NM-19 Максимальная диагональ устройства: 19"

19" Размер площадки: 450 × 400 мм

450 × 400 мм Крепление на стойку: 5/8" (муфта с винтовым фиксатором)

5/8" (муфта с винтовым фиксатором) Резьбовые отверстия: 1/4", 3/8"

1/4", 3/8" Материал: сталь

сталь Цвет: чёрный

чёрный Вес: 300 гр

Как использовать крепление

Установка на стойку: закрепите площадку на стойке через шпигот 5/8" с помощью муфты и винтового фиксатора. Размещение устройства: установите ноутбук или планшет на площадку. Фиксация: при необходимости используйте кинотейп или дополнительные крепления через отверстия 1/4" и 3/8". Регулировка: при необходимости отрегулируйте положение стойки для удобной работы.

Преимущества использования

Надёжность: стальная конструкция обеспечивает прочную фиксацию.

стальная конструкция обеспечивает прочную фиксацию. Универсальность: подходит для ноутбуков и планшетов до 19".

подходит для ноутбуков и планшетов до 19". Гибкость: возможность крепления на стойку или риг-систему.

возможность крепления на стойку или риг-систему. Долговечность: порошковое покрытие защищает от коррозии.

Совместимость с оборудованием