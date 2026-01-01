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GreenBean NM-19 крепление для ноутбука
GreenBean NM-19 крепление для ноутбука
GreenBean NM-19 крепление для ноутбука

GreenBean NM-19 крепление для ноутбука

GreenBean
Артикул: OLE-2454

GreenBean NM-19 держатель-площадка 40х45 см черного цвета для ноутбука (до 19 дюймов) оснащен неподвижной (без возможности изменять угол наклона) втулкой для стандартного студийного пальца для установки держателя на студийную стойку.

Описание

GreenBean NM-19 – стальное крепление для ноутбука на стойку

GreenBean NM-19 (артикул NVF-9106) – это прочная металлическая площадка для крепления ноутбука или планшета на студийную стойку, штатив или риг-систему. Аксессуар предназначен для устройств с диагональю экрана до 19 дюймов и позволяет организовать удобное рабочее место для видеомонтажа, стриминга или управления съёмочным процессом прямо на площадке.

Площадка размером 450×400 мм устанавливается на стойку через стандартный шпигот 5/8" с помощью встроенной муфты и винтового фиксатора. Для дополнительной фиксации устройства предусмотрены резьбовые отверстия 1/4" и 3/8", а также возможность использования кинотейпа. Изготовленная из стали с порошковым покрытием, площадка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию в студии и на выезде.

Назначение и применение

  • Крепление ноутбука на стойку: для удобной работы с видео, монтажом и управлением камерой.
  • Использование в студии: для организации рабочего места оператора или видеографа.
  • Выездные съёмки: для быстрого монтажа или просмотра материала прямо на площадке.
  • Крепление планшетов: для устройств с диагональю до 19 дюймов.

Ключевые особенности

  • Совместимость: ноутбуки и планшеты с диагональю экрана до 19 дюймов.
  • Размер площадки: 450 × 400 мм – достаточно для большинства ноутбуков.
  • Крепление на стойку: стандартный шпигот 5/8" с муфтой и винтовым фиксатором.
  • Резьбовые отверстия: 1/4" и 3/8" для установки дополнительных аксессуаров.
  • Материал: сталь с порошковым покрытием – прочная и долговечная конструкция.
  • Фиксация устройства: дополнительно можно использовать тейп.

Технические характеристики

  • Тип: крепление для ноутбука/планшета
  • Бренд: GreenBean
  • Модель: NM-19
  • Максимальная диагональ устройства: 19"
  • Размер площадки: 450 × 400 мм
  • Крепление на стойку: 5/8" (муфта с винтовым фиксатором)
  • Резьбовые отверстия: 1/4", 3/8"
  • Материал: сталь
  • Цвет: чёрный
  • Вес: 300 гр

Как использовать крепление

  1. Установка на стойку: закрепите площадку на стойке через шпигот 5/8" с помощью муфты и винтового фиксатора.
  2. Размещение устройства: установите ноутбук или планшет на площадку.
  3. Фиксация: при необходимости используйте кинотейп или дополнительные крепления через отверстия 1/4" и 3/8".
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте положение стойки для удобной работы.

Преимущества использования

  • Надёжность: стальная конструкция обеспечивает прочную фиксацию.
  • Универсальность: подходит для ноутбуков и планшетов до 19".
  • Гибкость: возможность крепления на стойку или риг-систему.
  • Долговечность: порошковое покрытие защищает от коррозии.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки и штативы: с креплением 5/8".
  • Ноутбуки и планшеты: с диагональю экрана до 19 дюймов.

Комплектация

  • Крепление для ноутбука GreenBean NM-19 – 1 шт.

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