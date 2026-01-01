GreenBean NM-19 крепление для ноутбука

GreenBean NM-19 – стальное крепление для ноутбука на стойку
GreenBean NM-19 (артикул NVF-9106) – это прочная металлическая площадка для крепления ноутбука или планшета на студийную стойку, штатив или риг-систему. Аксессуар предназначен для устройств с диагональю экрана до 19 дюймов и позволяет организовать удобное рабочее место для видеомонтажа, стриминга или управления съёмочным процессом прямо на площадке.
Площадка размером 450×400 мм устанавливается на стойку через стандартный шпигот 5/8" с помощью встроенной муфты и винтового фиксатора. Для дополнительной фиксации устройства предусмотрены резьбовые отверстия 1/4" и 3/8", а также возможность использования кинотейпа. Изготовленная из стали с порошковым покрытием, площадка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию в студии и на выезде.
Назначение и применение
- Крепление ноутбука на стойку: для удобной работы с видео, монтажом и управлением камерой.
- Использование в студии: для организации рабочего места оператора или видеографа.
- Выездные съёмки: для быстрого монтажа или просмотра материала прямо на площадке.
- Крепление планшетов: для устройств с диагональю до 19 дюймов.
Ключевые особенности
- Совместимость: ноутбуки и планшеты с диагональю экрана до 19 дюймов.
- Размер площадки: 450 × 400 мм – достаточно для большинства ноутбуков.
- Крепление на стойку: стандартный шпигот 5/8" с муфтой и винтовым фиксатором.
- Резьбовые отверстия: 1/4" и 3/8" для установки дополнительных аксессуаров.
- Материал: сталь с порошковым покрытием – прочная и долговечная конструкция.
- Фиксация устройства: дополнительно можно использовать тейп.
Технические характеристики
- Тип: крепление для ноутбука/планшета
- Бренд: GreenBean
- Модель: NM-19
- Максимальная диагональ устройства: 19"
- Размер площадки: 450 × 400 мм
- Крепление на стойку: 5/8" (муфта с винтовым фиксатором)
- Резьбовые отверстия: 1/4", 3/8"
- Материал: сталь
- Цвет: чёрный
- Вес: 300 гр
Как использовать крепление
- Установка на стойку: закрепите площадку на стойке через шпигот 5/8" с помощью муфты и винтового фиксатора.
- Размещение устройства: установите ноутбук или планшет на площадку.
- Фиксация: при необходимости используйте кинотейп или дополнительные крепления через отверстия 1/4" и 3/8".
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте положение стойки для удобной работы.
Преимущества использования
- Надёжность: стальная конструкция обеспечивает прочную фиксацию.
- Универсальность: подходит для ноутбуков и планшетов до 19".
- Гибкость: возможность крепления на стойку или риг-систему.
- Долговечность: порошковое покрытие защищает от коррозии.
Совместимость с оборудованием
- Стойки и штативы: с креплением 5/8".
- Ноутбуки и планшеты: с диагональю экрана до 19 дюймов.