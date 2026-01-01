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GreenBean MM-1016T крепление для монитора наклонное

GreenBean MM-1016T крепление для монитора наклонное

GreenBean
Артикул: OLE-2451

Крепление GreanBean MM-1016T предназначено для установки внешних видеомониторов, мониторов ПК и телевизионных дисплеев на стойки или риги со стандартным креплением 5/8’’ (16 мм).
Кронштейн представляет собой пластину с креплением VESA (с четырьмя отверстиями на расстоянии 75x75 мм и 100x100 мм для устройств различного размера), закрепленную на шаровом шарнире.
Шаровое основание, вращающееся в трех плоскостях, обеспечивает быстрое и точное позиционирование монитора. Надежно фиксируется одним винтом блокировки.
Материал: алюминий, сталь. Выдерживает нагрузку до 7 кг.

Описание

GreenBean MM-1016T крепление для монитора наклонное

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