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GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная
GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная

GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная

GreenBean
Артикул: DAN-9495

Моторизованная тросовая система GreenBean CableCam Fly20 RCx представляет собой единый комплекс для управляемого плавного перемещения камеры (весом до 4.5 кг) на съемочной площадке на расстояние до 50 метров (расстояние может быть увеличено до 100 метров).

Описание

GreenBean CableCam Fly20 RCx подойдет для съемки спортивных мероприятий, городских фестивалей, игрового кино, рекламных роликов и многих других событий. Моторизированная система пригодится на динамичных съемках где, применяются крупные планы, необходима быстрая смена планов или съемка с близкого расстояния затруднена.

CableCam Fly20 RCx заменит беспилотный летательный аппарат там, где невозможно его применение – в помещениях с низким потолком, на площадке с множеством препятствий, или там, где требуется специальное разрешение для использования БПЛА.

Система проста в монтаже и управлении – монтируется и демонтируется в течение 10 минут (включая натягивание троса) и может обслуживаться одним человеком.

Комплектный трос системы закрепляется на двух опорах вдоль предполагаемой траектории движения камеры. Управление перемещениями каретки осуществляет оператор с помощью пульта радиоуправления системы RCx.

Перемещение каретки по тросу может осуществляться в автоматическом режиме по заранее записанному в контроллер треку. Для удобства установки параметров пульт управления контроллер GreenBean RCx имеет яркий крупный дисплей.

Направление движения и скорость могут также задаваться вручную с помощью джойстиков, расположенных на пульте управления GreenBean RCx. Малый угол наклона джойстика дает меньшую скорость перемещение, а его увеличение – большую. Скорость перемещения и плавность регулировки можно менять в заданном диапазоне от максимальной – 14км/час до минимальной – 60 сек/1м.

CableCam Fly20 RCx оборудована системой контроля положений, что позволяет ей останавливаться в нужных точках, а также предотвращать риск повреждения дорогостоящего оборудования.

Благодаря высокой полезной нагрузки каретки 20кг, устройство способно выдержать вес установленного стабилизатора GreenBean iStab 5PRO RCx, камеры, а также дополнительного оборудования или аксессуаров. При этом система сохраняет плавный и динамичный старт и равномерность перемещения.

Каретка имеет компактный размер – 80х36х19см (без аккумуляторов, приобретаются дополнительно), габариты в сложенном виде 42х36х19см и легко помещается в комплектный пластиковый кейс размером 52х47х37 см

Время монтажа и демонтажа около 10 минут

Непрерывное время работы каретки около 5 часов (с аккумулятором 110 Втч, только каретка, время работы зависит от источника питания, веса установленного оборудования, температуры окружающей среды и т.д.)


Комплектация

  • Подходит для использования камер весом до 4.5кг

  • Полезная нагрузка каретки 20кг

  • Максимальная скорость движения 14км/час, минимальная 60 сек/1м

  • Длина натянутого троса 50м (возможно использовани троса до 100 м)

  • Вес каретки – 4 кг (без аккумуляторов)

  • Демпферная площадка – тросовый гаситель колебаний в комплекте

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