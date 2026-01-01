GreenBean CableCam Fly20 RCx тросовая система подвеса камеры моторизованная

Описание

GreenBean CableCam Fly20 RCx подойдет для съемки спортивных мероприятий, городских фестивалей, игрового кино, рекламных роликов и многих других событий. Моторизированная система пригодится на динамичных съемках где, применяются крупные планы, необходима быстрая смена планов или съемка с близкого расстояния затруднена.

CableCam Fly20 RCx заменит беспилотный летательный аппарат там, где невозможно его применение – в помещениях с низким потолком, на площадке с множеством препятствий, или там, где требуется специальное разрешение для использования БПЛА.

Система проста в монтаже и управлении – монтируется и демонтируется в течение 10 минут (включая натягивание троса) и может обслуживаться одним человеком.

Комплектный трос системы закрепляется на двух опорах вдоль предполагаемой траектории движения камеры. Управление перемещениями каретки осуществляет оператор с помощью пульта радиоуправления системы RCx.

Перемещение каретки по тросу может осуществляться в автоматическом режиме по заранее записанному в контроллер треку. Для удобства установки параметров пульт управления контроллер GreenBean RCx имеет яркий крупный дисплей.

Направление движения и скорость могут также задаваться вручную с помощью джойстиков, расположенных на пульте управления GreenBean RCx. Малый угол наклона джойстика дает меньшую скорость перемещение, а его увеличение – большую. Скорость перемещения и плавность регулировки можно менять в заданном диапазоне от максимальной – 14км/час до минимальной – 60 сек/1м.

CableCam Fly20 RCx оборудована системой контроля положений, что позволяет ей останавливаться в нужных точках, а также предотвращать риск повреждения дорогостоящего оборудования.

Благодаря высокой полезной нагрузки каретки 20кг, устройство способно выдержать вес установленного стабилизатора GreenBean iStab 5PRO RCx, камеры, а также дополнительного оборудования или аксессуаров. При этом система сохраняет плавный и динамичный старт и равномерность перемещения.

Каретка имеет компактный размер – 80х36х19см (без аккумуляторов, приобретаются дополнительно), габариты в сложенном виде 42х36х19см и легко помещается в комплектный пластиковый кейс размером 52х47х37 см

Время монтажа и демонтажа около 10 минут

Непрерывное время работы каретки около 5 часов (с аккумулятором 110 Втч, только каретка, время работы зависит от источника питания, веса установленного оборудования, температуры окружающей среды и т.д.)



