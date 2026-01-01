Fotokvant KPP-19 настольное крепление для камеры или проектора

Выполнен из металла. Стандартное крепление 1/4" подойдет для большинства оборудования. Небольшое изменение угла наклона выполняется с помощью шарового устройства. Вес 600 гр.
-10 %
Арт. NVF-9073Fotokvant CAP-55-Clean крышка для объектива 55 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.