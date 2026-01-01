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Fotokvant KPP-19 настольное крепление для камеры или проектора
Fotokvant KPP-19 настольное крепление для камеры или проектора
Fotokvant KPP-19 настольное крепление для камеры или проектора

Fotokvant KPP-19 настольное крепление для камеры или проектора

Fotokvant
Артикул: DAN-9685

Fotokvant KPP-19 настольное крепление для легких камер и проекторов.  

Описание

Выполнен из металла. Стандартное крепление 1/4" подойдет для большинства оборудования. Небольшое изменение угла наклона выполняется с помощью шарового устройства. Вес 600 гр.

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в наличии 4-10 шт
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