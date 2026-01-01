Fotokvant FLE-04 крепление для экшн-камеры

Артикул: DAN-3857

Крепление Fotokvant FLE-04 для экшн-камеры.

Крепление может использоваться для крепления как экшен камеры так и дополнительного оборудования для операторов, свет, микрофон и т.д. к оружию снабженному планкой пикатини. Благодаря этому появляется возможность снимать фото и видео на охоте, соревнованиях (страйкбол, бентбол) и во время реконструкций боевых действий. Крепление изготовлено из алюминиевого сплава. Вес - 150 грамм.