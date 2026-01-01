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Visico SC-007 зажим
Visico SC-007 зажим

Visico SC-007 зажим

Visico
Артикул: NVF-8135

Visico SC-007 – зажим для фонов и отражателей. С его помощью вы легко прикрепите отражатель на стойку или сможете установить нужный фон в студии. 

Описание

Visico SC-007 зажим

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