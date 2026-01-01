Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico SC-007 – зажим для фонов и отражателей. С его помощью вы легко прикрепите отражатель на стойку или сможете установить нужный фон в студии.
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Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Falcon Eyes EC-32 – муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки.
Диаметры перекладин для муфты: 20, 28 и 31,5 мм.